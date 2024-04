L'attore turco, protagonista di Viola come il mare 2, pubblica un divertente video dopo l'intervista rilasciata a Verissimo

"Dopo la trasmissione Verissimo sono nei guai". Così scrive l'attore turco Can Yaman sul suo profilo Instagram condividendo un video ironico con i suoi follower.

La provocazione dell'attore di Viola come il mare 2 nasce da alcune sue dichiarazioni durante l'intervista nello studio di Verissimo.

"Per la terza stagione faccio anche io un bambino, così siamo pari. Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, farò un bambino. Aiutatemi voi", ha dichiarato Can Yaman nell'intervista insieme alla collega Francesca Chillemi.

Nel video pubblicato sui social, accanto alle parole di Yaman troviamo un uomo che corre inseguito da molte donne in abito da sposa.

Can Yaman, il rapporto con Francesca Chillemi

Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, l'attore turco, 34 anni, ha raccontato anche il rapporto instaurato con Francesca Chillemi: "Francesca è complessa come Viola, mentre io sono introverso e misterioso come Demir, perciò quando entriamo nei personaggi questo aiuta".

"Appena si stoppa lei guarda il cellulare e questo mi dà fastidio. Ha sempre da fare...", ha aggiunto Yaman.