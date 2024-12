Emma Heming condivide sui social un'emozionante dedica rivolta al marito Bruce Willlis in occasione del 17esimo anniversario della coppia. "17 anni di noi - scrive la modella britannica nella didascalia che accompagna una foto dell'epoca insieme all'attore - Un tempo gli anniversari erano fonte di eccitazione; ora, se devo essere sincera, suscitano tutti i sentimenti, lasciando una pesantezza nel mio cuore e una voragine nello stomaco. Mi concedo 30 minuti per sedermi nel 'perché lui, perché noi', per sentire la rabbia e il dolore. Poi mi scrollo di dosso tutto questo e ritorno a ciò che è. E ciò che è... è l'amore incondizionato. Mi sento fortunata a conoscerlo, ed è grazie a lui. Lo rifarei di nuovo e di nuovo in un batter d'occhio".

Al fianco di Bruce Willis dal 2007, Emma Heming è sempre stata accanto al compagno, soprattutto in questi ultimi anni difficili dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha colpito l'attore di Pulp Fiction nel 2022. La coppia ha due figlie: Mabel Ray, nata nel 2012, e Evelyn Penn, venuta al mondo nel 2014. Bruce Willis è papà anche di Rumer, Scout LaRue e Tallulah, avute dall'ex moglie Demi Moore alla quale è rimasto molto legato.

Emma Heming: "Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia"

Emma Heming aveva raccontato la malattia del marito in un video condiviso su Instagram: "Ricevo innumerevoli messaggi di amore e sostegno perché Bruce è così amato. Vorrei poter rispondere a tutti questi messaggi, perché sono profondi, crudi e poetici, ma sappiate che li apprezzo moltissimo. Mi fa anche sentire meno sola. Vi sono grata", aveva concluso l'ex top model.