Bruce Willis ha compiuto 70 anni, la festa con le figlie e la nipotina

Il 19 marzo Bruce Willis ha compiuto 70 anni e la moglie Emma Heming ha festeggiato condividendo sui social una foto del marito sopra un quad. Un tenero scatto accompagnato da questa didascalia: "È il compleanno di Bruce, e se c'è una cosa che so, è che non c'è fan più grande di un fan di Bruce. Quindi inondatelo di tutto l'amore oggi - lo sentirà, giuro che lo farà. Siete un gruppo potente. Adoro il modo in cui vi schierate per lui, e sono così grata che vi abbia".

Anche Demi Moore, l'ex moglie dell'attore di Pulp Fiction, ha voluto condividere sui social un pensiero all'ex marito. E così Moore ha pubblicato un carosello di foto che immortala alcune scene della festa di compleanno di Bruce. Foto dove l'attore è circondato dall'amore delle figlie Rumer (1988), Scout (1991) e Tallulah (1994) e della nipotina Louetta Isley, nata nel 2023 e figlia di Rumer. "Buon compleanno BW (Bruce Willis, ndr.)! Ti amiamo", si legge a corredo della raccolta di scatti.

Bruce Willis è papà anche di Mabel (2012) ed Evelyn (2014), avute con l'attuale moglie Emma Heming. La famiglia dell'attore ha sempre dimostrato una grande unione, soprattutto nell'affrontare la malattia che ha colpito Bruce Willis. L'attore è affetto da demenza frontotemporale, che l'ha costretto a ritirarsi dalle scene. A gennaio del 2025, Bruce Willis era tornato in pubblico per ringraziare gli agenti della polizia di Los Angeles alle prese con gli incendi.