Bruce Willis torna in pubblico per ringraziare gli agenti che affrontano gli incendi a Los Angeles

Emma Heming, la moglie di Bruce Willis, pubblica su Instagram un video che riprende l'attore mentre ringrazia alcuni agenti della polizia di Los Angeles, al lavoro per salvaguardare la città gravemente colpita da numerosi e vasti incendi. "Avvistando un primo soccorritore, Bruce non ha mai perso l'occasione di mostrare la sua gratitudine con una stretta di mano sincera e un 'grazie per il vostro servizio'. Ieri non è stato diverso", scrive Emma Heming nella didascalia che accompagna la clip condivisa sui social. Il video segna il ritorno in pubblico dell'attore dopo mesi di assenza dovuta alla demenza frontotemporale che lo ha colpito nel 2022.

Al fianco di Bruce Willis dal 2007, Emma Heming è sempre stata accanto al compagno, soprattutto in questi ultimi anni difficili dopo la diagnosi della malattia. La coppia ha due figlie: Mabel Ray, nata nel 2012, e Evelyn Penn, venuta al mondo nel 2014. Bruce Willis è papà anche di Rumer, Scout LaRue e Tallulah, avute dall'ex moglie Demi Moore alla quale è rimasto molto legato.

Emma Heming: "Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia"

Emma Heming aveva raccontato la malattia del marito in un video pubblicato sui social: "Ricevo innumerevoli messaggi di amore e sostegno perché Bruce è così amato. Vorrei poter rispondere a tutti questi messaggi, perché sono profondi, crudi e poetici, ma sappiate che li apprezzo moltissimo. Mi fa anche sentire meno sola. Vi sono grata", aveva concluso l'ex top model.