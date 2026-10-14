Bruce Springsteen diventerà nonno bis. La figlia Jessica Springsteen, 34 anni, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, pubblicando sui social alcuni scatti con il pancione.



Bruce Springsteen, 77 anni, e Patti Scialfa, 73 anni, sono sposati dal 1991. La coppia ha tre figli: Evan James, nato nel 1990, Jessica Rae, venuta alla luce nel 1991 e il terzogenito Sam Ryan, nato nel 1994. Nel 2022, era stato Sam Ryan a rendere Bruce Springsteen e Patti Scialfa nonni per la prima volta di Lily Harper. Adesso sarà la secondogenita Jessica a renderli nonni bis.



Jessica Springsteen è una cavallerizza, vincitrice della medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È legata a Nicola Philippaerts, con cui è in attesa del primo figlio.