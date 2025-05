Briga e Arianna Montefiori, le parole dopo l’intervista Verissimo: "Non arrendetevi davanti a nulla"

Dopo essere stati ospiti a Verissimo sabato 3 maggio, Briga e Arianna Montefiori scrivono un lungo post sui social nel quale tornano ad affrontare il tema della genitorialità e della loro scelta di aprirsi al pubblico a riguardo.

"Grazie per averci seguito con tanto affetto nella nostra intervista a Verissimo - scrivono il cantante e l'attrice nella didascalia della pubblicazione condivisa su Instagram - Noi siamo persone normali. Non esiste solo il successo, le belle canzoni o le belle serie Tv. Viviamo le nostre difficoltà nel quotidiano e, come tutti, siamo vulnerabili e facciamo fatica in qualcosa. Abbiamo deciso di aprirci spontaneamente. In una società che ci obbliga a dover possedere tutto, e spesso ad averlo subito, siamo consapevoli che alcune cose seguono il corso della natura e hanno bisogno del loro tempo. Grazie Silvia per essere stata così dolce con noi. Non arrendetevi davanti a nulla".

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Briga e Arianna Montefiori hanno parlato del loro desiderio di diventare papà e mamma e delle difficoltà che stanno riscontrando nell'esaudire questo sogno. "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così", ha dichiarato in trasmissione l'attrice, spiegando poi di aver deciso di parlarne liberamente per dare coraggio ad altre coppie che si trovano ad affrontare situazioni simili: "Vorrei che altre coppie e altre donne non si sentissero sole o in difetto."