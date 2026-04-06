Bonnie Wright diventerà mamma bis: Ginny di Harry Potter aspetta il secondo figlio

Foto Instagram Bonnie Wright

Bonnie Wright diventerà mamma per la seconda volta. L'attrice, nota per il ruolo di Ginny Weasley in Harry Potter, ha annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio. "Due bambini sul mio grembo. Il nostro secondo piccolo terrestre si unirà a noi questo autunno", ha scritto Bonnie Wright, 35 anni, come didascalia di due scatti in cui si vede il pancione su cui è dolcemente appoggiato il primo figlio. La scelta della parola "terrestre" - dall'inglese "earthling" - è legata alla piattaforma "Earthling" , fondata dalla stessa Bonnie Wright e dedicata alle famiglie per "sostenere il legame dei bambini con la natura e con sé stessi".

Sposata con Andrew Lococo dal 2022, Bonnie Wright è diventata mamma per la prima volta di Elio Ocean nel 2023. Per il primogenito l'attrice aveva scelto un parto in casa. "Dite ciao a Elio Ocean Wright Lococo, nato in casa martedì 19 settembre. Siamo tutti sani e felici. Io e Andrew siamo così innamorati del nostro sole. Sono così grata per la squadra che ci ha assistito nella nascita di nostro figlio e ci ha tenuto per mano durante tutto il percorso, rendendo il viaggio così gioioso e in continua espansione. La nascita è l'esperienza più selvaggia!", aveva scritto Bonnie Wright, annunciando la nascita del primo figlio.