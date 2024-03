BigMama, l'intervista in 100 secondi

Dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin all'amore per la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini: BigMama si è raccontata a Verissimo.

Parlando della malattia, la cantante ha detto: "Ho scoperto di avere un cancro. Ho fatto 12 cicli di chemioterapia. Non è stato facile, ma non ho avuto paura di morire neanche per mezzo secondo: dovevo guarire per fare musica e questo mi ha aiutato tantissimo".

BigMama ha parlato anche della sua storia d'amore con Maria Lodovica Lazzerini: "Sono innamoratissima, ho una fidanzata splendida. Sono felicissima e spero sia la mia storia definitiva".

