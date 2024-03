BigMama, l'amore per la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini

BigMama parla a Verissimo della sua storia d'amore con Maria Lodovica Lazzerini: "Sono innamoratissima, ho una fidanzata splendida".

La cantante ha composto La Rabbia non ti basta, il brano presentato a Sanremo, proprio insieme a Maria Lodovica Lazzerini. Riguardo alla loro relazione, BigMama afferma: "Sono felicissima e spero sia la mia storia definitiva. L'amore che provo per lei non l'ho mai provato. È la mia prima ragazza vera e lo sono anche io per lei".

Oggi la coppia vive insieme: "Il nostro è un rapporto costruito mattone dopo mattone. Abbiamo raggiunto tanti traguardi insieme". "Ci manca solo un cane", conclude scherzando la cantante.