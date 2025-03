BigMama, la festa per il suo 25esimo compleanno

BigMama

BigMama, nome d'arte di Marianna Mammone, ha compiuto 25 anni il 10 marzo. Un importante traguardo che la cantante ha celebrato condividendo sui social un carosello di video e scatti della festa di compleanno. "Grazie", è l'unica parola a corredo della raccolta di foto e filmati. Immagini che la ritraggono davanti a una torta verde che ha le sembianze di Shrek.

La storia di BigMama

Nata ad Avellino il 10 marzo 2000, BigMama è cresciuta in un piccolo paese di provincia, San Michele di Serino. La sua famiglia è composta dai genitori Angela e Italo e da tre fratelli, due più piccoli e uno più grande. Da piccola è stata vittima di bodyshaming e bullismo. Ha scritto le sue prime canzoni quando aveva 13 anni. Quando aveva 20 anni le è stato scoperto un linfoma di Hodgkin, dal quale è guarita un anno dopo.

BigMama ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'artista aveva parlato proprio della malattia, dicendo: "È stato un momento decisivo. La mia malattia mi ha proprio aiutata tanto. È stato un periodo di vita che mi ha fatto capire tante cose. Come se noi, per la prima volta come famiglia, avessimo un po' comunicato con le armi abbassate. Perché io ero debole e loro erano con me, perché comunque avere una persona in casa che non sta bene non è qualcosa di facile. E quindi abbiamo iniziato a comunicare davvero a cuore aperto. Io ho finalmente conosciuto a fondo i miei genitori".