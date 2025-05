Bianca Balti sulla copertina di Vogue: “Prima pensavo di morire poi che la mia carriera fosse finita”

La supermodella posa per Vogue e sui social scrive: "Pizzicatemi per favore, sono troppo fortunata"

"Ehi mamma! Sono sulla copertina di Vogue!": con queste parole Bianca Balti celebra una nuova importante collaborazione e torna a parlare della malattia. "A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma credevo che la mia carriera fosse finita per sempre", scrive la supermodella, 41 anni, che lo scorso settembre aveva annunciato di avere un cancro ovarico. "Otto mesi dopo, tre mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue. Pizzicatemi per favore, sono troppo fortunata", conclude Bianca Balti, pubblicando una serie di scatti dal set.

Dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1, nel 2022 Bianca Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva per prevenire il rischio di insorgenza di tumori. Nel 2024 la supermodella ha fatto sapere di aver subito un'operazione d'urgenza: "Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso e ho scoperto che il dolore addominale inferiore era dovuto a un cancro ovarico al terzo stadio (3C). È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza". Bianca Balti poi ha condiviso sui social il suo percorso di cure: dalla chemioterapia alla terapia con gli inibitori PARP, senza nascondere i cambiamenti del suo corpo, come il video in cui si mostrava senza capelli.