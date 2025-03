Bianca Balti inizia una nuova cura contro il cancro: "Devo fermarmi"

"Lunedì inizio la terapia con gli inibitori PARP" scrive sui social la modella, di rientro a casa dopo un mese "trotterellando in giro per il mondo"

Bianca Balti è pronta a riprendere le cure contro il cancro e a iniziare una nuova fase della sua battaglia. Ad annunciarlo è la stessa modella che, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha aggiornato tutti sulle sue condizioni. "A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo", ha esordito Bianca Balti, a corredo di uno scatto che la ritrae con i documenti necessari a viaggiare. "Lunedì inizio la terapia con gli inibitori PARP - ha quindi proseguito, soffermandosi sulla funzione delle nuovo trattamento -. Agisce bloccando l'enzima PARP, che aiuta a riparare il Dna danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio". Per Bianca Balti si prevedono, insomma, giornate molto delicate e senza impegni: "Devo fermarmi per almeno tre settimane in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura, per eventualmente modificare i dosaggi". Infine, la modella ha concluso: "Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)".

Bianca Balti e il racconto della malattia

Bianca Balti aveva iniziato la chemioterapia nell'ottobre 2024, dopo essersi sottoposta a un'operazione per un tumore ovarico scoperto a settembre. "Sono andata al pronto soccorso e ho scoperto che il dolore addominale inferiore era dovuto a un cancro ovarico al terzo stadio - aveva scritto sui social la top model - È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza". Da quel momento, Bianca Balti ha spesso utilizzato i suoi canali social per condividere le fasi della malattia e i cambiamenti affrontati durante le cure, dal primo taglio di capelli a caschetto alle fotografie senza capelli. E di fronte a tanta tenacia, l'affetto di amici e fan non si è fatto attendere.