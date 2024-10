Bianca Balti inizia la chemioterapia, le foto dall’ospedale

Il 14 ottobre Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia, dopo essersi sottoposta lo scorso settembre a un intervento per un cancro alle ovaie scoperto poco prima. In questa giornata così importante, al fianco della modella - originaria di Lodi, ma da anni residente a Los Angeles - il personale sanitario, alcuni amici e la sua primogenita Matilde, 17 anni. Bianca Balti ha condiviso sulle sue storie Instagram alcune fotografie legate all'inizio del ciclo di chemio, scattate in ospedale e al suo rientro a casa.

Poco prima dell'inizio della terapia, la top model aveva mostrato sui social la cicatrice dell'intervento e il nuovo taglio di capelli a caschetto: "Un passo alla volta", aveva scritto a commento delle fotografie in bianco e nero scattate da Luca e Alessandro Morelli.

Bianca Balti, l'annuncio della chemioterapia

Poco dopo essere uscita dall'ospedale, Bianca Balti aveva dato degli aggiornamenti sul suo stato di salute: "La convalescenza sta andando bene e il 14 ottobre inizierò la chemioterapia. Sono molto felice perché adesso posso iniziare a pianificare, adoro fare programmi".

Anche in quella occasione, la modella aveva ringraziato i suoi follower per l'affetto e la vicinanza: "Grazie mille per i dolci messaggi. Sto bene. Non preoccupatevi per me, io non sono preoccupata".