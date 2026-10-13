Bianca Atzei, la foto al mare con Noa Alexander: "Ricordi di questo viaggio che porto nel mio cuore"

Nella didascalia, la cantante, 39 anni, racconta: "Dopo più di 40 concerti, ormai ho perso il conto, racchiudo qui un po' di quello che è stato, che ho vissuto. Tra i mille viaggi, le tante curve per tornare anche solo un giorno dal mio bimbo , il sostegno e la forza con i miei musicisti che sono stupendi, abbiamo affrontato il Tour sempre con il sorriso nonostante ognuno potesse vivere i propri momenti personali, sul palco eravamo uniti e felici di stare lì. In ogni posto. Che era la nostra casa".

Noa Alexander è il figlio nato dalla relazione con Stefano Corsi, inviato de Le Iene. La coppia si è separata nel 2025, dopo circa sei anni insieme. "È stata una bellissima storia d'amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse", aveva spiegato la cantante a Verissimo parlando della fine del rapporto.

"A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po' l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c'era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre", aveva aggiunto.