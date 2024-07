Bianca Atzei e la foto amarcord con Kekko dei Modà: "Ricordi"

La cantante pubblica sui social due foto ricordo insieme a Kekko Silvestre dei Modà: "Ricordi che non dimenticherò mai"

Bianca Atzei e Kekko dei Modà

Bianca Atzei ha condiviso con tutti i suoi follower due foto in compagnia di Kekko Silvestre, frontman dei Modà. Su Instagram, la cantante ha scritto una dedica per il collega e amico: "Ricordi che non dimenticherò mai. Dieci anni da questa foto. E ogni volta che la vedo e guardo tutte le nostre foto mi emoziono perché erano periodi bellissimi".

Bianca Atzei ha duettato con Kekko Silvestre nel brano La Gelosia e, nel corso della sua carriera, ha interpretato diversi brani scritti dal cantante come Il solo al mondo e Ora esisti solo tu.

"Pieni di sogni che si realizzavano e altri che speravi diventassero realtà. Due anni fa nella seconda foto. Uno dei ricordi e momenti più belli della mia vita", conclude la cantante nella didascalia del post.

La dedica di Bianca Atzei arriva a pochi giorni da un importante annuncio fatto da Kekko Silvestre: il cantante ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per pensare al suo futuro artistico e professionale.