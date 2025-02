Benedetta Parodi con la mamma e le figlie

Benedetta Parodi, 52 anni, condivide sui social una foto che la ritrae insieme alla madre e alle figlie Matilde, nata nel 2002 ed Eleonora, classe 2004. Un tenero scatto accompagnato dalla didascalia: "Selfie nonna, mamma e figlie", che si conclude con un cuore rosso.

Benedetta Parodi è sposata con Fabio Caressa dall'11 luglio 1999 e nel 2024 la coppia ha festeggiato le nozze d'argento. Il loro primo incontro risale al 1997, quando si sono conosciuti sul luogo di lavoro mentre Benedetta stava svolgendo uno stage. Oltre alle figlie Matilde ed Eleonora, nel 2009 la coppia ha avuto il terzogenito Diego.

La storia d'amore tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Ospiti a Verissimo, Benedetta Parodi e Fabio Caressa avevano parlato della particolare proposta di matrimonio che il giornalista aveva fatto in aereo, mentre erano in viaggio da Los Angeles a Milano. "Vivevamo già insieme da poco tempo. È stato bello il viaggio, avevamo una casa, avevamo tutto. Allora io le ho detto: Perché non ci sposiamo?", aveva raccontato Fabio. E Benedetta aveva aggiunto ridendo: "Io non me lo ricordo".