Benedetta Parodi e Fabio Caressa, 25 anni di matrimonio

Nozze d'argento per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. L'11 luglio 2024 la coppia festeggia 25 anni di matrimonio.

Il giornalista e la conduttrice si sono conosciuti nel 1997, quando Benedetta Parodi - allora 25enne era stagista a TELE+, dove Fabio Caressa - allora 30enne - lavorava come giornalista già da diversi anni. Tra loro non è stato un colpo di fulmine. "Ho faticato come un ninja per conquistarla", aveva raccontato Fabio Caressa a Verissimo. Si sono sposati l'11 luglio del 1999. Nel 2002 sono diventati genitori di Matilde e nel 2004 è nata Eleonora. Nel 2009 è arrivato il terzo figlio Diego.

In occasione dei 20 anni di matrimonio, nel 2019, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno rinnovato le promesse. A Verissimo, la coppia aveva svelato il segreto del loro amore. "C'è una regola che ho introdotto e cioè che quando c'è un problema lo si affronta subito, non si lascia lì, perché penso che, quando uno pensa a un problema da solo per giorni, il problema si ingigantisce. Le discussioni difficili si devono fare e bisogna anche essere disposti ad ascoltare l'altro", aveva detto Fabio Caressa. Bendetta Parodi aveva aggiunto: "Ci sono due cose fondamentali nel nostro rapporto: saper ridere e ritagliarsi i propri spazi, sia fuori casa che dentro". Nel video sopra, la storia d'amore di Benedetta Parodi e Fabio Caressa.