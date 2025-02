Aybüke Pusat, i romantici scatti con Furkan Andıç

Sui social i primi scatti di coppia dei due protagonisti della serie turca Everywhere I go

Furkan Andıç e Aybüke Pusat pubblicano una romantica foto insieme per San Valentino. I due attori, protagonisti della serie Everywhere I go – Coincidenze d’amore, hanno sempre mantenuto riservata la loro vita privata, creando curiosità tra i fan.

Nelle immagini, i due si trovano su una spiaggia al tramonto. Nella prima foto, Furkan abbraccia Aybüke, mentre lei sorride con gli occhi socchiusi. Nella seconda si guardano intensamente negli occhi.

La foto ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che da tempo speravano di vederli insieme anche fuori dal set. In Everywhere I go interpretano Demir e Selin, due giovani architetti la cui attrazione li porta a innamorarsi. Dal momento in cui sono conosciuti, al primo bacio, fino alla complesse dinamiche della loro relazione: la narrazione li ha trasformati in una delle coppie più amate della TV turca.

Aybüke Pusat ha anche interpretato il ruolo di Gunes in Dreams and Realities – La forza dei sogni, mentre la serie Everywhere I go è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.