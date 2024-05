I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 28 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 28 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il signor Muharrem ha chiesto la mano di Leyla, e le due sorelle iniziano quindi i preparativi per la cerimonia di fidanzamento, occasione in cui Muharrem dovrà chiedere ufficialmente la mano di Leyla alla sua famiglia. Sono ovviamente stati invitati anche Demir e Selin, con il ragazzo costretto a fungere da "capofamiglia" della sposa. Eylul è' in crisi e vuole confessare al padre ciò che ha fatto, Burak cerca di tranquillizzarla e di farsi carico delle responsabilità, dopo averla vista in ansia per il piano messo in piedi contro Yildirim. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 28 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE