Aurora Ramazzotti: "Primi giorni del nuovo anno in Messico"

L'influencer raggiunge papà Eros Ramazzotti in Messico insieme a Goffredo Cerza e al figlio Cesare

"Primi giorni del nuovo anno in Messico". Aurora Ramazzotti, 27 anni, condivide alcuni scatti della vacanza in Messico insieme alla sua famiglia. Con lei il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare Augusto, nato lo scorso marzo.

L'influencer ha raggiunto papà Eros Ramazzotti, che ha brindato al nuovo anno in una villa insieme a Dalila Gelsomino. Una grande reunion per iniziare il 2024 insieme, con anche Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i due ragazzi che il cantante ha avuto da Marica Pellegrinelli.

Recentemente, Aurora Ramazzotti ha parlato con Diletta Leotta, nel podcast Mamma Dilettante, della sua famiglia allargata: "Noi ci vogliamo tutti molto bene ed è bello che i bambini uniscano le famiglie. I miei genitori sono contentissimi di essere nonni, mettono le foto di Cesare come sfondo del telefono".

L'influencer ha anche raccontato come sono Michelle Hunziker, 46 anni, ed Eros Ramazzotti, 60 anni, nel ruolo di nonni: "Sono fantastici. È molto bello vederli in questa nuova veste".