Asia Argento: "Avrei bisogno di un padre, ma sono abituata a non averlo"

Dall'amore per i figli al rapporto con il padre Dario: Asia Argento si è raccontata in un'intervista a La Stampa. "Siamo un piccolo nucleo familiare - una madre single con due figli - e siamo molto uniti anche in modo fisico", racconta l'attrice, 49 anni, mamma di Anna Lou, nata nel 2001 dalla relazione con Morgan, e di Nicola Giovanni, nato nel 2008 dal matrimonio con Michele Civetta. Figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, della sua famiglia di origine Asia Argento dice: "Sono cresciuta in una famiglia dove non c'erano tanti abbracci e baci, i miei genitori si interessavano del mio lavoro, ma non di come stavo. I miei figli invece li ho sempre tenuti stretti, le coccole sono una cura, per me e per loro. Prima di andare a letto, abbracci, chiacchiere, parole dolci, bacio della buonanotte, ci fanno dormire tutti meglio. Quando vieni da una famiglia disfunzionale come la mia, crearne una, dove invece, c'è molta unione, è un successo. Il più importante della mia vita". Parlando di Dario Argento, 84 anni, come nonno, Asia ha detto: "Mio padre non c'è. Non è mai stato molto presente, da quando sono diventata madre, non ha mai voluto che i miei figli lo chiamassero nonno. Lo ammette lui stesso. E mi dispiace per lui, continua a identificarsi sempre e solo con il suo essere regista, maestro. Da me vorrebbe semplicemente che recitassi per lui, della mia vita di donna, di figlia, non gli interessa molto. È una cosa che mi addolora. Avrei bisogno di un padre, ma sono anche abituata a non averlo. Da sempre". Nel video sotto, l'ultima intervista di Asia Argento a Verissimo