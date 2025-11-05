Arianna Montefiori incinta, la reazione dell'amica Diana Del Bufalo

Amicizia 05 novembre 2025

Sui social l'iconica reazione di Diana Del Bufalo alla notizia della gravidanza della migliore amica Arianna Montefiori

È dolcissima e allo stesso tempo divertente la reazione di Diana Del Bufalo alla notizia della gravidanza di Arianna Montefiori. Nel video, si vede Arianna fingere di coinvolgere l'amica in un trend social per poi dirle a sorpresa: "Sono incinta!". "Ma sei sicura? Ma sicura al cento per cento?", chiede Diana Del Bufalo, 35 anni, emozionata. "Un po' me lo sentivo, non so perché", aggiunge l'attrice, prima di abbracciare in lacrime l'amica.

Era stata proprio Diana Del Bufalo a fare da Cupido nel 2019 nella storia d'amore di Briga e Arianna Montefiori. "La mia migliore amica mi ha detto: 'Ma sai con chi saresti perfetta?' Con Briga. Io: 'Ma no, non lo so, forse non è il mio tipo'. E lei: 'No, fidati, siete perfetti'. Infatti poi è stato così", ha raccontato Arianna Montefiori, 31 anni, a Verissimo, definendo il primo incontro con il cantante, 36 anni, "un colpo di fulmine".

Briga - all'anagrafe Mattia Bellegrandi - e Arianna Montefiori si sono sposati nel 2021. La coppia aveva condiviso a Verissimo le difficoltà incontrate nel percorso di diventare genitori. "Entrambi lo desideriamo tanto da sempre. Abbiamo un grande senso materno e paterno, ma stiamo facendo fatica. Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così", aveva ammesso l'attrice.