Eliana Michelazzo ospite a Verissimo

Dopo il famoso Prati-Gate, la sua vita è completamente cambiata. Sabato 8 novembre a Verissimo l’intenso racconto di Eliana Michelazzo.

Nata a Roma nel 1979, Eliana Michelazzo è diventata nota al pubblico prima come corteggiatrice di Uomini e Donne, poi con la vicenda che ha visto protagonista Pamela Prati - di cui all'epoca era agente - con la sua storia con Mark Caltagirone. Di recente, Eliana Michelazzo è stata assolta "per non aver commesso il fatto" nel procedimento sul coinvolgimento nella stessa vicenda di un minore, il presunto figlio di Mark Caltagirone.



In passato Eliana Michelazzo aveva raccontato a Verissimo di essere stata lei stessa vittima di una truffa affettiva, quando credeva di essere fidanzata con Simone Coppi.