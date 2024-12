Arianna Mihajlović ricorda il marito Siniša a due anni dalla scomparsa: "È stato un grande amore"

Instagram: @ariannamihajlovic

A due anni dalla scomparsa di Siniša Mihajlović, la moglie Arianna lo ricorda con le immagini dei momenti più belli della loro vita, comprese le foto del matrimonio, racchiuse in un video in cui risuonano le sue parole: "È stato un grande amore. E sono felice che abbia avuto l'onore di vivere questi ventisette anni con questa persona stupenda. Era un uomo speciale. Voglio che non si dimentichi mai".

Siniša Mihajlović è scomparso nel 2022 a causa di una leucemia diagnosticata per la prima volta nel 2019. Dopo un primo trapianto di midollo osseo sembrava in via di guarigione, ma nel 2022 la malattia è tornata in forma aggressiva.

Come raccontato da Arianna Mihajlović a Verissimo, il secondo trapianto non aveva avuto successo, e l’ultima speranza era una cura sperimentale a Bergamo: "Ci abbiamo provato, ma poi ha avuto un crollo. I medici mi hanno detto che non c’era più niente da fare", aveva ricordato Arianna, spiegando come il marito non venne mai messo al corrente della gravità della situazione: "Non volevo che perdesse la speranza. Lui voleva vivere, era convinto di farcela".

Negli ultimi momenti della vita di Siniša, Arianna e tutta la famiglia gli sono stati accanto. "Gli ho preso la mano e gli ho detto: Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai. Subito dopo ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto", aveva ricordato commossa.