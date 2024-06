"Per sempre". Attraverso il suo profilo Instagram, Arianna Mihajlović ricorda con tutto il suo amore il marito Siniša, scomparso nel 2022 per una leucemia.

La moglie dell'allenatore condivide una foto amarcord della sua famiglia: nello scatto vediamo Arianna e il marito Sinisa mentre abbracciano i cinque figli, Virginia, Victorija, Dušan, Miroslav e Nicholas.

Arianna Mihajlović racconta gli ultimi giorni di Siniša a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo nel gennaio del 2024, Arianna Mihajlović aveva raccontato gli ultimi giorni di Sinisa: "È stato un anno difficilissimo. All'inizio non riuscivo a prendere coscienza di quello che mi era successo, ora piano piano sto cercando di elaborare il lutto e di accettarlo".

Ripercorrendo gli anni della malattia del marito: "Ho sofferto quando è morto, ma anche i quattro anni della malattia sono stati difficilissimi. Vedere il terrore negli occhi di Siniša, i trapianti, quando le cure andavano male: sono stati momenti traumatici".

Mi sono raccomandata di non dirgli nulla, volevo dargli una speranza. Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire", aveva confidato la moglie dell'allenatore a Silvia Toffanin.