Arianna Cirrincione alla figlia dopo il vaccino: "Ti amo troppo"

Prime "paure" da mamma per Arianna Cirrincione. L'influencer ha condiviso con i propri follower alcune foto della figlia Allegra, la quale avrebbe dovuto sottoporsi al primo vaccino della sua vita.

La piccola, nata lo scorso 6 febbraio dalla relazione con Andrea Cerioli, sembra molto tranquilla, mentre Arianna Cirrincione scherza sul suo stato d'animo, descritto, sempre nelle storie Instagram, attraverso un famosissimo meme.

Al termine della carrellata di scatti, l'influencer ha postato una foto di Allegra sorridente, con la scritta: "Ti amo troppo".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

La storia d'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ha avuto inizio nel 2019, quando si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. "Tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è cominciata la nostra storia," aveva dichiarato l'ex tronista.

"Non vedo l'ora che Arianna diventi la madre dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a immaginare la mia vita senza Arianna... quando non è con me, mi sento perso", le parole di Cerioli, ospite, insieme alla fidanzata, a Verissimo nel 2022.

Lo scorso agosto la coppia aveva annunciato di essere in attesa del loro primo figlio e tramite un video condiviso sui social, Andrea e Arianna avevano anche svelato il sesso del nascituro, comunicando che avrebbero chiamato la loro bambina Allegra.