Dopo il matrimonio celebrato con Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione interviene sui social per rispondere ad alcune critiche sul suo look: "Ho due o tre sassolini e me li voglio togliere".

A proposito dell'abito da sposa, Arianna Cirrincione dice: "Non mi sono fatta fare un abito largo apposta. L'abito era perfetto, ma per vari motivi, tra cui lo stress dell'ultimo periodo, sono un po' dimagrita e di conseguenza all'ultimo mi stava un po' largo e non c'era nulla da fare".

L'influencer, 30 anni, sarebbe stata criticata anche per aver cercato di smaltire la tensione del momento con dei piccoli saltelli: "Non vi è mai capitato di saltellare dall'emozione e dalla gioia? Ero tesissima, non stavo capendo niente. Sono uscita correndo e saltellando perché ero felice. Non sono esaurita, non c'è un motivo specifico, così per l'emozione".

Arianna Cirrincione ha scelto di lasciare i capelli sciolti nel giorno del suo matrimonio, in merito all'acconciatura ha detto: "Chi ha deciso che nel giorno del matrimonio i capelli vanno per forza acconciati? Su di me le acconciature non stanno bene, non mi piaccio, non fanno per me. Volevo il mio capello, la mia onda bella sciolta, così come sono io. Anche se me li faccio così tutti i giorni, non importa".

Insieme dal 2019 dopo il primo incontro a Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a febbraio del 2024 sono diventati genitori di Allegra. Il 24 maggio del 2025 sono diventati marito e moglie.