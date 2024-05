Arianna Cincirrone festeggia la figlia: "Tre mesi della mia signora"

Instagram: @ariannacirrincione

"Tre mesi della mia piccola cocomera". Arianna Cirrincione festeggia il terzo mese dalla nascita della figlia Allegra, avvenuta lo scorso 6 febbraio dalla relazione con Andrea Cerioli.

L'influencer ha condiviso con i suoi follower alcune foto insieme alla piccola, che viene amorevolmente tenuta in braccio dalla mamma Arianna, entrambe illuminate dalla luce del sole che entra dalla finestra.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono incontrati nel 2019 nello studio di Uomini e Donne. "Tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è cominciata la nostra storia," aveva dichiarato l'ex tronista.

"Non vedo l'ora che Arianna diventi la madre dei miei figli. Sono innamorato follemente di lei e non riesco a immaginare la mia vita senza Arianna... quando non è con me, mi sento perso", le parole di Cerioli, ospite insieme alla fidanzata a Verissimo nel 2022.