Aras Senol, da Terra amara alla vittoria dell’Isola dei Famosi

Dal ruolo di Cetin in Terra amara all'amore per Eylül Şahin, raccontato a Verissimo, fino alla vittoria dell'Isola dei Famosi e alla sensibilità al tema della violenza sulle donne: ripercorriamo la storia dell'attore turco che ha trionfato in Honduras

Aras Senol ha vinto L'Isola dei Famosi. L'attore turco è conosciuto in Italia per aver interpretato Cetin nella celebre soap opera turca Terra amara.

Nato a Istanbul nel 1993, Aras Senol si è avvicinato da bambino allo sport. "Vengo da una famiglia di sportivi, lo sport è entrato nella mia vita quando avevo quattro anni. Sono arrivato a gareggiare con la nazionale turca, ma è sempre stato il teatro il mio sogno", aveva raccontato a Verissimo.

Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, ha esordito a teatro nel 2016 per poi partecipare a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022, ha interpretato Cetin in Terra amara, protagonista della storia d'amore con Gulten, interpretata da Selin Genç.

Nella vita reale Aras Şenol è legato da più di due anni a Eylül Şahin. Ospiti a Verissimo, avevano parlato della loro storia d'amore: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme".

A Verissimo, Aras Şenol aveva mostrato sensibilità sul tema della violenza contro le donne e aveva conosciuto la storia di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023. Ed è proprio alla fondazione creata in ricordo di Giulia che Aras ha deciso di devolvere 50mila euro, metà del montepremi dell'Isola.

Nel video sopra, ripercorriamo la storia di Aras Senol.