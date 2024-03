Aras Şenol ed Eylül Şahin, la storia d'amore: "La scintilla è scattata dopo 4 anni di amicizia"

Aras Şenol presenta a Verissimo la fidanzata Eylül Şahin. L'attore turco, che interpreta Çetin in Terra amara, racconta di essere legato alla fidanzata da poco più di due anni.

La scintilla tra loro è scattata dopo quattro anni di amicizia. "Eylül è la sorella di una mia carissima amica", spiega Aras Şenol che si è dichiarato per primo alla fidanzata.

"Quando si è dichiarato, sono rimasta un po' sorpresa all'inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto", racconta Eylül Şahin.

Oggi la coppia sogna il futuro insieme: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme".