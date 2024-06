Dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi 2024, Aras Senol affida ai social le sue emozioni. " Grandissima esperienza. Ho lavorato duro per due mesi. Ho migliorato il mio italiano. Ho perso 17 chili. Ho pescato molto (chiedo scusa a tutti i pesci)", scrive l'attore turco, noto per il ruolo di Cetin in Terra amara.

"Adesso è ora di tornare a casa. Torno a casa come un campione. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportarlo. Grazie per tutti i commenti e grazie al pubblico italiano che mi ha accettato come un figlio e un fratello", aggiunge Aras Senol che ringrazia in particolare due compagni di avventura: Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco: "Senza di loro sarebbe stata troppo difficile per me".

Per l'attore è ora di tornare in Turchia: "Adesso quando tornerò nella mia seconda casa, l’Italia, non sarò solo, avrò un sacco di amici". Infine il suo pensiero è andato a Giulia Cecchettin: "Fermiamo tutte le violenze. Non dimentichiamo mai, non perdiamo la memoria". L'attore turco ha deciso infatti di donare metà del suo montepremi alla fondazione nata in memoria della 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, la cui storia Aras Senol aveva conosciuto a Verissimo.

Nel video sotto, ripercorriamo la storia di Aras Senol.