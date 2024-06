Aras Senol, conosciuto per aver interpretato Cetin nella celebre soap opera turca Terra Amara, ha vinto L'Isola dei Famosi. La proclamazione mercoledì 5 giugno in Honduras davanti a milioni di telespettatori e agli altri naufraghi arrivati in finale. Senol ha battuto al televoto il ballerino Samuel Peron. Terzo classificato Edoardo Stoppa.

L'attore turco, che vince 100mila euro, ha dichiarato che devolverà metà della somma alla fondazione creata in ricordo di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023. "Dobbiamo combattere la violenza degli uomini sulle donne", ha detto.

Il naufrago ha ricordato di aver scoperto della storia della ragazza mentre era ospite a Verissimo con la collega Selin Genç, che in Terra Amara interpreta Gulten. L'attrice aveva parlato di Cecchettin e si era commossa: "Ricordatela ogni giorno, per sempre, bisogna ricordarla finché diventi un esempio. Non vergognatevi in nessun caso. Non provate odio per nessuno, cercate di non vivere nel rancore perché non è necessario. Giulia è venuta al mondo per lasciare un messaggio importante, ne sono certa".