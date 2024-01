Selin Genç si commuove per Giulia Cecchettin: "Siate orgogliosi di lei"

Selin Genç si commuove a Verissimo ricordando Giulia Cecchettin. "Ho saputo della storia. Non è giusto che il mondo sia così crudele con le donne".

L'attrice turca - il cui personaggio in Terra amara, Gulten, ha subito violenza - lancia un messaggio contro la violenza sulle donne: "Come donna e attrice volevo che Gulten apparisse come una donna forte e non vittima. Noi donne siamo forti per quello che viviamo. Le nostre esperienze ci rendono sempre più forti. Ogni dolore ci fortifica".

E manda un messaggio alla famiglia di Giulia Cecchettin: "Siate orgogliosi di Giulia e di quello che ha fatto. Lei è stata un grande esempio per tutte le donne. Siate fieri della vita che ha vissuto e portate avanti la sua causa".

"Ricordatela ogni giorno, per sempre, bisogna ricordarla finché diventi un esempio. Non vergognatevi in nessun caso. Non provate odio per nessuno, cercate di non vivere nel rancore perché non è necessario. Giulia è venuta al mondo per lasciare un messaggio importante, ne sono certa", afferma Selin Genç in lacrime.