Aras Şenol ed Eylül Şahin, l'intervista in 100 secondi

L’attore, che interpreta Çetin in Terra amara, ha presentato a Verissimo la fidanzata Eylül: riviviamo in momenti salienti dell'intervista

Aras Şenol ha presentato a Verissimo la fidanzata Eylül Şahin. La coppia ha ripercorso la loro storia d'amore.

"Eylül è la sorella di una mia carissima amica. Sono stato io a fare il primo passo dopo circa quattro anni di amicizia. Mi sono dichiarato a lei poco più di due anni fa", ha raccontato l'attore turco, che interpreta Çetin in Terra amara.

Eylül ha aggiunto: "Quando si è dichiarato, sono rimasta un po' sorpresa all'inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto. Ho seguito i sentimenti e da allora stiamo insieme".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Aras Şenol ed Eylül Şahin.