Aras Senol compie 31 anni, gli auguri della fidanzata Eylul

Aras Senol ha compiuto 31 anni, e la fidanzata Eylul Sahin ha dedicato un dolce messaggio di auguri al vincitore dell'Isola dei famosi.

"Spero che tu possa conservare il tuo bel cuore in tutti i tuoi anni. Ti auguro di festeggiare alla grande, tutti insieme" ha scritto la cantante, e Aras, che ha interpretato Çetin nella soap opera Terra amara, ha commentato con alcuni cuori.

Aras Senol e l'amore per la fidanza Eylul Sahin a Verissimo

Ospite a Verissimo, Aras Senol aveva presentato la fidanzata Eylul Sahin: "Sono molto felice con Eylul, lei è la donna più bella del mondo, ha un cuore d'oro ed è di una dolcezza incredibile", aveva detto l'attore turco, che aveva raccontato anche di essere legato alla fidanzata da poco più di due anni.

La scintilla tra loro è scattata dopo quattro anni di amicizia e Aras si era dichiarato per primo alla fidanzata: "Eylul è la sorella di una mia carissima amica", aveva spiegato l'attore.

"Quando si è dichiarato, sono rimasta un po' sorpresa all'inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto", aveva detto Eylul, che aveva aggiunto: "Sono molto felice con lui, è un ragazzo divertente e molto comprensivo. Oltre a essere il mio fidanzato è anche il mio migliore amico"

"Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme. Tra due o tre anni vorremmo sposarci", aveva detto la coppia.