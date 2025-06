Anna Tatangelo ha annunciato che diventerà mamma per la seconda volta. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", ha scritto la cantante, 38 anni, su Instagram mostrando il pancione.

Nata a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1987, Anna Tatangelo ha iniziato a inseguire la passione per la musica sin da bambina, spinta da suo padre Dante che ha sempre creduto in lei. "È stato colui che ha scoperto il mio talento ed è stato il primo a farmici credere in qualche modo", ha raccontato la cantante a Verissimo lo scorso maggio.

Dopo aver partecipato a diverse manifestazioni canore e aver studiato all'Accademia musicale, Anna Tatangelo nel 2002 ha vinto il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili. Nel 2005 è tornata all'Ariston con il brano Ragazza di periferia, classificandosi al terzo posto. E l'anno dopo ha vinto la Categoria Donne di Sanremo con la canzone Essere una donna. È iniziata così la sua carriera, piena di successi, che l'ha portata a essere tra le protagoniste della scena musicale italiana da oltre 20 anni.

Nel 2022, la cantante ha vissuto un momento molto difficile, segnato dalla scomparsa della mamma che aveva lottato a lungo contro il tumore al seno. Anna Tatangelo dal 2006 al 2020 è stata legata a Gigi D'Alessio, con cui nel 2010 ha avuto il figlio Andrea. Negli anni non ha mai nascosto il desiderio di diventare ancora mamma. "Non smetto di pensare alle cose belle che possono succedere nella vita", aveva ammesso a Verissimo. Il 18 giugno 2025 la cantante ha annunciato a sorpresa di essere in attesa del secondo figlio.

Nel video sopra la storia di Anna Tatangelo.