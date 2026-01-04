Anna Tatangelo: "Felice di diventare di nuovo mamma in questa seconda fase della mia vita"

Anna Tatangelo aveva svelato lo scorso settembre a Verissimo di essere in attesa di una bambina, che avrebbe chiamato Beatrice. "Arriva una principessa. Mia mamma avrebbe voluto tantissimo una nipotina. Sono sicura ci sia il suo zampino", aveva detto la cantante, che ha annunciato la nascita di Beatrice a gennaio del 2025.

Diventata mamma di Andrea all'età di 22 anni, Anna Tatangelo, 38 anni, ha vissuto una dolce attesa in una fase diversa della sua vita. "Sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più serenità, con meno paturnie e con grande gioia. Sono felice di viverla in questa seconda fase della mia vita", aveva detto la cantante.

Il primogenito Andrea, oggi 15enne, è stato molto vicino alla mamma in questo nuovo viaggio: "Mi accompagna alle ecografie, si preoccupa per me, l'ho voluto coinvolgere subito". È stato Andrea infatti a scegliere il nome della sorellina: "Si chiamerà Beatrice".