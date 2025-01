Anna Lou Castoldi parla a Verissimo del suo rapporto con il padre Marco Castoldi, in arte Morgan: "Amo tantissimo papà. Viviamo in due città diverse e lo vedo meno di mia mamma però abbiamo un rapporto vero e sincero. Ci capiamo a un livello profondo. Non lo abbandonerò mai e lo ascolterò sempre".

"Non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata. E l'amore che ho nei suoi confronti è smisurato", aggiunge Anna Lou, nata nel 2001 dalla relazione di Morgan e Asia Argento.

Per quanto riguarda il recente scandalo che ha visto coinvolto Morgan, Anna Lou Castoldi afferma: "So che non sta benissimo, è un momento difficile per lui. Io gli dico che dovrebbe prendersi questo momento per se stesso, ma lui teme di non riuscire a farsi perdonare. Spero che come artista riesca a continuare a esprimersi perché trovo che sia un artista importante nel panorama italiano".