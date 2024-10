Asia Argento e le accuse di stalking rivolte a Morgan: "Era ossessionato da questa ragazza"

L'attrice parla a Verissimo del caso di stalking che vede coinvolto il suo ex compagno Marco Castoldi: "Se ha commesso un reato, dovrà pagare per questo"

Asia Argento parla a Verissimo del suo ex compagno Marco Castoldi, in arte Morgan, che di recente è stato accusato di stalking. "Quando ho cosciuto Morgan si chiamava ancora Marco: avevamo 24 e 27 anni. Eravamo giovani, innamorati, pazzerelli, con tanti sogni e tante idee", racconta l'attrice, 49 anni, che è stata legata a Marco Castoldi dal 2000 al 2006 e con cui ha avuto la figlia Anna Lou.

Per quanto riguarda Morgan oggi: "Marco era un'altra persona rispetto a quello che oggi è Morgan. Marco che ho conosciuto io non era così". Asia Argento spiega anche il suo punto di vista sul cambiamento che, a suo avviso, è avvenuto in Marco Castoldi: "Gli alter ego si creano per proteggere le proprie parti più sensibili. L'ho fatto anche io, molto timida, quando ho creato la dark lady. Marco ha creato Morgan per questo, ispirandosi anche a modelli sbagliati. Il problema delle maschere è che possono finire per mangiarsi la nostra parte più pura".

Per quanto riguarda nello specifico le accuse di stalking: "Non so molto di quanto è successo, quello che posso dire è che lui era ossessionato da quella ragazza. Me ne ha parlato in alcuni messaggi. Se poi ha commesso un reato, dovrà pagare per questo".

Asia Argento - che da tre anni è riuscita a vincere le sue dipendenze - augura a Morgan di "tornare a essere Marco": "È una persona con gravi problemi di dipendenza. Penso che i programmi televisivi che ha fatto negli ultimi anni non gli abbiano dato la possibilità di toccare il fondo, l'abbiano costretto a galleggiare, ma non è stato un favore. Per riemergere e salvarsi bisogna toccare il fondo".