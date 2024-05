Jannik Sinner ha ufficializzato la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaja. Nata a Mosca nel 1998, Anna Kalinskaja ha ereditato la passione per lo sport dai genitori, ex giocatori professionisti di badminton. Ha iniziato a giocare a tennis durante un'estate da sua nonna nella città ucraina di Dnipro.

"Mi annoiavo in campagna dalla nonna così ho seguito mia cugina a un corso di tennis", ha dichiarato in un'intervista al sito russo Sport Express. Anna Kalinskaja ha poi continuato a giocare a tennis a Mosca. Dopo le scuole medie, ha iniziato a prendere lezioni private per concentrarsi sulla sua passione.

All'età di 14 anni si è trasferita negli Stati Uniti per allenarsi, ma poi è tornata in Russia: "Mi mancava la mia famiglia, ho bisogno del loro supporto". Anni dopo è tornata negli Stati Uniti per seguire la sua coach Patricia Tarabini.

Oggi Anna Kalinskaja è la numero 25 del ranking Wta. È molto legata a suo fratello Nikolay che è un calciatore. La tennista ha dichiarato che nel tempo libero ama andare ai concerti. Su Instagram si definisce "amante dei cani". Lei stessa ne ha uno di nome Kobe, che porta anche sul campo da tennis.