Jannik Sinner e Anna Kalinskaja sono ufficialmente una coppia. È stato lo stesso tennista a confermare i rumor sulla loro relazione. "Sì, sto con Anna", ha detto Jannik Sinner, 22 anni, durante una conferenza stampa a Parigi. Il campione di tennis non ha voluto aggiungere altro: "Di più non dico. Teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza". Nata a Mosca nel 1998, Anna Kalinskaja ha iniziato a giocare a tennis da bambina, ereditando la passione per lo sport dai genitori, ex giocatori professionisti di badminton. Suo fratello invece è un calciatore. A ttualmente è la numero 25 del ranking Wta.

Su Instagram si definisce amante dei cani. Ne ha uno di nome Kobe che porta spesso con sé, anche sul campo da tennis.