L'addio al nubilato di Angela Robusti, presto sposa di Filippo Inzaghi

Angela Robusti, che a breve convolerà a nozze con Filippo Inzaghi, ha condiviso sui social alcuni momenti del suo addio al nubilato a Ibiza con le amiche.

"Presto sposa: il mio addio al nubilato", ha scritto Angela, aggiungendo un cuore ad alcuni scatti in spiaggia con le amiche, tra i quali anche le foto di alcuni dettagli come gli asciugamani e le tovagliette con ricamato il suo nome.

Angela Robusti: "Io e Filippo ci sposeremo il 24 giugno"

In un'intervista Angela Robusti aveva parlato del suo matrimonio con Filippo Inzaghi, svelando la data delle nozze: "Io e io e l’uomo di cui sono follemente innamorata, dopo due figli e sei anni di convivenza, andremo a nozze lunedì 24 giugno 2024", aveva raccontato la designer e organizzatrice di eventi, che con l'ex calciatore nel 2021 ha avuto il figlio Edoardo e nel 2023 la secondogenita Emilia.

"Dal 2021 questa è già la terza volta che, senza riuscirci, cerchiamo di organizzare il nostro matrimonio. Io e Filippo ci sposeremo e lo faremo senza troppi fronzoli, con una cerimonia semplice ma piena d'amore, di cui però non abbiamo ancora messo a punto tutti i dettagli. L'unica certezza è che avrà il sapore del mare, il luogo lo dobbiamo ancora scegliere. Ci saranno duecento invitati e un pranzo 'sano, leggero e colorato', come piace a Filippo", aveva aggiunto Angela Robusti.

E a proposito della proposta di matrimonio, aveva aggiunto: "Eravamo in bagno, insieme, quando a un certo punto si è girato e mi ha dato un pacchettino. 'Tieni', mi ha detto. Io l'ho aperto e dentro c’era un anello con un solitario, uno smeraldo verde. 'Questo anello significa che ci sposiamo?', gli ho chiesto. E lui: 'È un anello che ho deciso di regalarti, per il resto staremo a vedere...'. Io l'ho preso per un sì e così è stato".

"Quando ho visto Angela, ho capito subito che era la donna della mia vita. I bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe stato possibile", aveva raccontato, invece, Filippo Inzaghi in un'intervista.