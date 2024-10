Dopo una lunga giornata di lavoro, Andreas Muller sa che ad attenderlo a casa ci sono sempre i sorrisi delle sue gemelline Penelope e Ginevra.

Il ballerino condivide un tenero video sul suo profilo Instagram nel quale racconta l'importanza delle due figlie nella sua quotidianità: "Giornata finita. Sono stato in due sale prove diverse in due posti diversi per due lavori diversi. Poi rientro e lei mi aspetta così mentre Penelope dorme".

"Potete anche dirmi che non sono l'unico papà al mondo, ma al momento non ho niente di più interessante da raccontarvi se non il viaggio più bello della mia vita e della mia carriera", scrive Andreas Muller nel testo di un video dove mostra il grande sorriso della figlia Ginevra.

Andreas Muller, il ricordo dello zio scomparso

In occasione del primo anniversario della morte dello zio Salvatore - scomparso a ottobre del 2023 - Andreas Muller aveva voluto ricordarlo su Instagram: "Ciao zio, oggi è un anno senza te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope. Sei stato il primo a sapere del loro arrivo ma non sei riuscito ad esserci per la loro nascita, così oggi a distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia vita, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia vita! Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c’erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime. Ginevra ha il tuo sorriso. Sei il loro angelo custode".

Ospite a Verissimo insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller aveva ricordato in lacrime suo zio Salvatore, raccontando anche che l'uomo era stato il primo a sapere che sarebbe diventato papà: "Eravamo in ospedale a Roma, sapevo che non ci sarebbe stato e ho voluto dirglielo. Lui era felicissimo".