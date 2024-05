Andreas Muller in lacrime ricorda lo zio Salvatore: "Le mie figlie nate nel giorno di San Salvatore"

Dopo aver presentato a Verissimo le gemelline Penelope e Ginevra, nate lo scorso 18 marzo, Andreas Muller ricorda in lacrime suo zio Salvatore, scomparso a ottobre del 2023.

"Da quando è scomparso, non ho mai pianto. Mio zio era una persona importantissima per me", afferma in lacrime il ballerino.

Lo zio Salvatore era stato infatti il primo a sapere che Andreas Muller sarebbe diventato papà: "Eravamo in ospedale a Roma, sapevo che non ci sarebbe stato e ho voluto dirglielo. Lui era felicissimo".

Penelope e Ginevra sono venute alla luce nel giorno di S an Salvatore da Horta: "Quando sono nate le gemelline, il mio primo pensiero è andato a lui. Poi mi hanno detto che era il giorno di San Salvatore e mi sono venuti i brividi. Io non credo quasi a nulla, però quando accadono queste cose, non puoi fare a meno di pensarci".