Andreas Muller, il dolce video con la figlia: "Penelope del mio cuore"

Instagram: @muller_andreas

Andreas Muller condivide con i suoi follower un video pubblicato nelle sue storie Instagram, dove accarezza affettuosamente i capelli della figlia Penelope. La piccola, serena e rilassata, indossa una maglietta beige con la scritta "love grow". In basso al video, il ballerino ha aggiunto la frase: "Penelope del mio cuore".

Andreas e la sua compagna, la coreografa Veronica Peparini, hanno accolto le loro gemelle, Ginevra e Penelope, lo scorso marzo. In quell'occasione, Andreas aveva scritto sui social: "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Andreas Muller e Veronica Peparini raccontano la gioia di essere genitori

La coppia era stata ospite di Verissimo lo scorso giugno per parlare della gioia di essere diventati genitori. Veronica Peparini, 53 anni, aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Sono appagata. Mi viene da dire: Cosa posso desiderare più di questo? I miei figli e Andreas sono un grande amore, sono felicissima".

Andreas, 28 anni, aveva aggiunto: "Sono felicissimo anche io. Sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata".