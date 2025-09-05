Andreas Muller e Veronica Peparini, parte il countdown del matrimonio: “-24 giorni”

Mancano 24 giorni al matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller. A lanciare il countdown sono stati gli stessi futuri sposi sui social, svelando qualche dettaglio del grande giorno, fissato per il 29 settembre. In un video pubblicato sui social il ballerino, 29 anni, fa il punto con la coreografa, 54 anni, sui preparativi del matrimonio mentre passeggiano insieme alle loro gemelline Penelope e Ginevra, nate a marzo del 2024.

"Gli ospiti arrivano e sappiamo già cosa accade. Per la cerimonia è tutto pronto", afferma Andreas Muller, chiedendo a Veronica Peparini di spiegare le canzoni scelte per l'evento: "Quelle che ci rappresentano di più negli anni". "Quindi quelle del nostro percorso, anche quando tu eri la maestra e io l'allievo", precisa il ballerino, svelando due brani: Another Love di Tom Odell e Kissing You di Des'ree.

A celebrare la cerimonia sarà un amico della coppia, che si è già sposata con rito civile lo scorso luglio. "Qualche nostro amico canterà", aggiunge Andreas Muller, lasciando intendere che ci saranno anche momenti in cui danzerà con la moglie. Infine la coppia racconta quali dettagli sono ancora da definire: "Ci mancano i segnaposto, i menu e i segnatavoli". "Se quel giorno piove, io non ci sono. Veronica festeggerà con tutti gli invitati, vestita da sposa, bellissima, io aspetto a casa", conclude con ironia Andreas Muller. E Veronica Peparini risponde: "Io non faccio la festa da sola".

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d'amore

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti ad Amici nel 2017, quando lei era insegnante e lui allievo. La relazione è nata qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella scuola nei panni di ballerino professionista. Nel 2024 sono diventati genitori di due gemelline. Le prime figlie del ballerino, mentre la coreografa è già mamma di Daniele e Olivia, avuti dall'ex marito Fabrizio Prolli.

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2024 a La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa. A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa", ha raccontato Andreas Muller a Verissimo. Si sono sposati a luglio del 2025 con rito civile. E ora sono pronti a dire di nuovo sì davanti ad amici e parenti.