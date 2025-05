Andreas Muller, lo sfogo contro “il peso dei social”: “Sentivo la pressione dell’apparenza”

Andreas Muller, 28 anni, ha pubblicato nelle storie di Instagram un lungo sfogo contro "il peso dei social". Il ballerino ha condiviso il suo pensiero nella speranza che possa servire soprattutto "a chi oggi si sveglia e si dispera perché non sa che cosa pubblicare, a chi prova un senso di tristezza o di felicità solo ed esclusivamente in base all'andamento della propria situazione social".

"Sto vivendo senza più farmi appesantire il cervello dalla pressione dell'apparenza, dall'ossessione di dover dimostrare a tutti i costi, dal peso dei pensieri che questi social involontariamente hanno portato nella mia vita", scrive Andreas Muller.

"Io non gareggio più in niente, ho già vinto le mie sfide", afferma, confessando: "Tutto questo ahimè in questi anni un po' mi preoccupava, perché pensavo di dover fare quello che facevano tutti: gareggiare sempre". E conclude: "Siete molto più dei like. Siete molto più del consenso".

Andreas Muller, il matrimonio e le figlie

Andreas Muller, ex ballerino di Amici, è recentemente diventato papà di due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024 e avute con la compagna Veronica Peparini, 54 anni, coreografa.

L'arrivo di Ginevra e Penelope ha rappresentato un momento di grande gioia per la coppia, legata sentimentalmente dal 2018 dopo l’incontro ad Amici.

"Per me non era scontato che potessi vivere questa gioia dopo tanti anni. Non l'avrei mai pensato e mai immaginato nella mia vita", aveva raccontato la coreografa a Verissimo. Della maternità a 53 anni aveva aggiunto: "Con i miei primi due figli mi dovevo anche realizzare come professionista e come persona, oggi sono più appagata e vivo le piccoline diversamente".

Il prossimo passo importante per Andreas Muller e Veronica Peparini è il matrimonio, previsto per settembre 2025. "Non abbiamo ancora una data ufficiale", aveva spiegato a Verissimo la coppia, "ma sarà proprio quel mese". Le nozze seguiranno un altro evento speciale: il battesimo delle gemelline, già celebrato il giorno del loro primo compleanno.