Andreas Muller, il ricordo dello zio scomparso: "Sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope"

Il ballerino ricorda lo zio a un anno dalla sua scomparsa: "Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c’erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime"

In occasione del primo anniversario della morte dello zio Salvatore - scomparso a ottobre del 2023 - Andreas Muller lo ha ricordato andandolo a trovare al cimitero, portando con sé le gemelline Penelope e Ginevra.

"Ciao zio, oggi è un anno senza te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope - scrive il ballerino in un post condiviso su Instagram - Sei stato il primo a sapere del loro arrivo ma non sei riuscito ad esserci per la loro nascita, così oggi a distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia vita, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia vita! Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c’erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime. Ginevra ha il tuo sorriso. Sei il loro angelo custode".

Ospite a Verissimo insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller aveva ricordato in lacrime suo zio Salvatore, raccontando anche che l'uomo era stato il primo a sapere che sarebbe diventato papà: "Eravamo in ospedale a Roma, sapevo che non ci sarebbe stato e ho voluto dirglielo. Lui era felicissimo".

Penelope e Ginevra sono venute alla luce nel giorno di San Salvatore da Horta: "Quando sono nate le gemelline, il mio primo pensiero è andato a lui. Poi mi hanno detto che era il giorno di San Salvatore e mi sono venuti i brividi. Io non credo quasi a nulla, però quando accadono queste cose, non puoi fare a meno di pensarci".