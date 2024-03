Andreas Muller, la prima festa del papà: "Il mio cuore non è mai stato così veloce"

Instagram @muller_andreas

In occasione della Festa del papà, Andreas Muller, che il 18 marzo ha accolto le gemelline Penelope e Ginevra con Veronica Peparini, ha condiviso le sue emozioni sui social, dedicando dolci parole alle figlie.

"Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell'amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà, ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò. Quindi, auguri a mio padre, ora anche nonno, e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli", ha scritto il ballerino di 27 anni a corredo di una foto delle neonate accompagnate da un cuore.

"Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due. Vi amo", ha aggiunto Andreas Muller, e Veronica Peparini ha commentato con quattro cuori.

Andreas Muller nelle sue storie ha poi ripercorso le emozioni della nascita delle figlie: “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla io - entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile) - ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze".

Il ballerino ha condiviso anche alcuni aggiornamenti sulle gemelline: "Stanotte dormiremo in camera ma le piccole, nonostante stiano benissimo, non saranno qui con noi e io faccio veramente fatica, perché le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare e mi hanno guardato, ho sentilo le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore. Non riuscirò a chiudere occhio perché, nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia, ho capito che la mia vita è completamente cambiata. Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione”.

"Ripenso all'estate scorsa, quando avevo deciso di dire della gravidanza di Vero ad una sola persona, la stessa che purtroppo sapevo che oggi non sarebbe riuscita ad esserci, nonostante ci abbia sempre continuato a sperare fino al suo ultimo respiro. Ti amo zio Salvatore, loro sapranno tutto di te. Proteggi le mie figlie. Le lacrime vanno come respiri”, ha concluso il ballerino.

Andreas Muller aveva annunciato la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra con una foto dall'ospedale vicino alle due neonate: "Sono in lacrime e senza parole, ho troppo da raccontare. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Ospiti a febbraio a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano condiviso le emozioni di diventare genitori: "Questo è il momento più bello della mia vita: non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà e voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi, è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita", aveva detto il ballerino.

"Sto cominciando a pensarci, anche perché non so nemmeno io come sarà visto che i miei primi due parti sono stati naturali e questo invece sarà probabilmente un cesareo programmato. Però Andreas ci deve essere, non voglio andarci da sola", gli aveva fatto eco Veronica Peparini, che è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione.

Nel video sotto Andreas Muller e Veronica Peparini, dal primo incontro alla nascita delle figlie.