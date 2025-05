Con la sua voce ha lasciato il segno nella scuola di Amici24: Nicolò Filippucci sarà ospite a Verissimo sabato 17 maggio alle 16.30 su Canale 5.

Nicolò ha 18 anni e vive in provincia di Perugia con la sua famiglia. Si è appassionato alla musica sin da bambino, vincendo nel corso degli anni diversi concorsi canori. Oltre a essere un cantante, Nicolò Filippucci è anche uno sportivo, in particolare un giocatore di pallanuoto.

Tra gli allievi di Amici24, Nicolò Filippucci è stato seguito da Anna Pettinelli. Durante il percorso si è distinto per il suo grandissimo talento, ma anche per l'educazione. Ammesso alla fase serale del programma, era arrivato a un passo dalla finale. Il giovane cantante è stato eliminato nella puntata di sabato 10 maggio, dopo essere finito al ballottaggio contro Antonia e TriGno, che invece hanno indossato la maglia oro.

Dopo l'eliminazione, Nicolò ha affidato ai social le sue emozioni. "Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista, ma soprattutto come persona", ha scritto il cantante, che ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a Maria De Filippi e alla sua insegnante Anna Pettinelli: "Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo [...]. E infine grazie a tutti i professori, ma soprattutto ad Anna Pettinelli che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente".